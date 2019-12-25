На выполнение вышитой панели размером 120×70 см, а также бордюра 170Х15 см ушло более года и 40 катушек ниток (длиной 500 и 300 м) 24 оттенков.

В Павловске завершена реставрация мебельного гарнитура, созданного по эскизам Карла Росси в 1817 году. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Это гарнитур из Угловой гостиной из 11 предметов, фанерованных волнистой березой с резными золочеными накладками. Обивка мебели декорирована вышивкой на античные мотивы. Именно она сильнее всего пострадала от времени, и прежде всего от ультрафиолета и пыли. Реставрационный совет музея-заповедника "Павловск" решил передать подлинные обивки в фонды, а для экспозиции сделать точные копии. Вышивки для кресел были выполнены ранее, а финальным аккордом реставрационных работ стало воссоздание панно для дивана.

На выполнение вышитой панели размером 120×70 см, а также бордюра 170Х15 см ушло более года и 40 катушек ниток (длиной 500 и 300 м) 24 оттенков.

По эскизам Карла Росси для интерьеров Павловского дворца создано три мебельных гарнитура – для Угловой гостиной, для кабинета Павла Петровича и для Библиотеки Росси.

Также недавно в Царском Селе воссоздали оттоманку Николая II.

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Фото: "Государственный музей-заповедник "Павловск"