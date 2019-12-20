В Царском Селе воссоздали оттоманку Николая II

Над этим предметом мебели работали специалисты Царскосельской янтарной мастерской.

Музей-заповедник "Царское Село" воссоздал оттоманку (мягкий диван, не имеющий спинки и подлокотников – прим.ред.) Николая II. Ее установили на историческом месте – в Рабочем кабинете императора в Александровском дворце. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Над этим предметом мебели работали специалисты Царскосельской янтарной мастерской. Как и у утраченной во время Великой Отечественной войны подлинной оттоманки, основу составил великолепный персидский ковер "фараган". Его выполнили современные иранские мастера, используя традиционные технологии.

Вид оттоманки можно представить по сохранившимся фотографиям 1930-х годов. Однако на снимках детали узора центральной части ковра видны нечетко, что осложняло его воссоздание. Старший научный сотрудник музея Анна Тарханова провела исследование, в результате которого стало очевидно, что для оттоманки Николая II в 1896 году использовали ковер "фараган" 1880-х годов. Таким образом, был определен, а затем и найден исторический аналог для копирования, максимально соответствующий ковру, запечатленному на фотографиях Рабочего кабинета. Им стал ковер из собрания музея-заповедника "Усадьба "Мураново" имени Ф. И. Тютчева".

По этому музейному образцу копию для Александровского дворца изготовили в соответствии с традиционной персидской технологией ручного ткачества. До сих пор ковры "фараган" изготавливают вручную, методом узелкового плетения (160 000 узелков на один квадратный метр) из шерстяных нитей, окрашенных натуральными красками минерального происхождения. Это и позволяет достигать идентичности при копировании старинных образцов.

При создании ковра для музея иранские мастера использовали овечью шерсть с добавлением верблюжьей, из натуральных красителей – кору дуба, фруктовых деревьев, лист лимона, фиников.

В мае к 20-летию восстановления "Янтарной комнаты" для музея-заповедника "Царское Село" создали одноимённое пирожное. В составе десерта – мусс из печеного шоколада на миндальном дакуазе (от франц. dacquoise – взбитые белки с ореховой мукой). В качестве декора используются ягоды дикой морошки, шоколадная камея и пищевое сусальное золото.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"