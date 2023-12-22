Полицейские обнаружили и изъяли 68 кустов конопли с корневой системой.

В Павловске полиция ликвидировала нарколабораторию, сообщили в региональной пресс-службе МВД.

Полицейские 2 апреля задержали двух жителей Алтайского края, которые с целью продажи незаконно культивировали наркосодержащие растения в частном доме на улице Анны Зеленовой в Павловске.

Полицейские обнаружили и изъяли 68 кустов конопли с корневой системой, 3 емкости с марихуаной общей массой около 250 граммов, оборудование для культивирования растений и электронные весы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Будущий юрист попался с наркотиками в Петербурге.

Видео: МВД