В Павловске полиция ликвидировала нарколабораторию, сообщили в региональной пресс-службе МВД.
Полицейские 2 апреля задержали двух жителей Алтайского края, которые с целью продажи незаконно культивировали наркосодержащие растения в частном доме на улице Анны Зеленовой в Павловске.
Полицейские обнаружили и изъяли 68 кустов конопли с корневой системой, 3 емкости с марихуаной общей массой около 250 граммов, оборудование для культивирования растений и электронные весы. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Будущий юрист попался с наркотиками в Петербурге.
Видео: МВД
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