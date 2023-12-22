Будущий юрист попался с наркотиками в Петербурге

При этом, 19-летний молодой человек уже имеет условный срок за хранение наркотиков в крупном размере.

Второкурсник юридического колледжа попался с наркотиками на севере Петербурга, стало известно Piter.tv.

Вечером 3 апреля патрульный наряд на Выборгском шоссе в Осиновой Роще остановил 19-летнего молодого человека. При этом, он сбросил на землю матерчатую перчатку, в которой оказался пакетик с белым порошком.

Студента доставили в отдел полиции. Экспресс-анализ показал, что белый порошок является мефедроном общей массой 138 граммов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Будущий юрист в январе 2023 года проходил по делу о краже, но был прощен. В ноябре 2023 года Кировский районный суд Петербурга приговорил его к трем годам лишения свободы условно за хранение наркотиков в крупном размере.

Ранее в Петербурге задержали мужчину за торговлю наркотиками. У горожанина нашли почти два килограмма белого порошка.

Фото: Piter.tv