Дореволюционный фонарь зажгли на Разъезжей улице

Фонарь там будет гореть каждый день с 20:00 до 03:00.

Дореволюционный фонарь, который не горел около 40 лет, зажгли в центре Петербурга. Об этом рассказала автор Telegram-канала про Петербург и реставрацию Ксюша Сидорина.

Ксения Сидорина совместно с другими реставраторами восстановила фонарь на фасаде дома № 16-18 на Разъезжей улице. Про этапы реставрации специалистка рассказывала в своём Telegram-канале, сначала фонарь очистили, подвели к нему новую проводку, последние работы проводились вовсе под градом.

Доходный дом № 16-18 на Разъезжей улице построили в 1863 году. Фонарь там будет гореть каждый день с 20:00 до 03:00.

Ранее стало известно, что Московское шоссе осветят 406 светодиодных фонарей.

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Фото: Telegram/ Ксюша Метлахтайл — жабы и наследие