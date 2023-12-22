Дореволюционный фонарь зажгли на Разъезжей улице

Дореволюционный фонарь, который не горел около 40 лет, зажгли в центре Петербурга. Об этом рассказала автор Telegram-канала про Петербург и реставрацию Ксюша Сидорина.
Ксения Сидорина совместно с другими реставраторами восстановила фонарь на фасаде дома № 16-18 на Разъезжей улице. Про этапы реставрации специалистка рассказывала в своём Telegram-канале, сначала фонарь очистили, подвели к нему новую проводку, последние работы проводились вовсе под градом.
Доходный дом № 16-18 на Разъезжей улице построили в 1863 году. Фонарь там будет гореть каждый день с 20:00 до 03:00.
Ранее стало известно, что Московское шоссе осветят 406 светодиодных фонарей.
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Фото: Telegram/ Ксюша Метлахтайл — жабы и наследие
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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