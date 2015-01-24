В Калининском районе откроют первый в стране музей истории ликвидации последствий радиационных аварий

Новый музей будет структурным подразделением Музея истории подводных сил России им. А. И. Маринеско.

В 2024 году в Калининском районе Петербурга появится музей истории ликвидации последствий радиационных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Открытие учреждения и вопросы социальной и медицинской поддержки ликвидаторов последствий чернобыльской аварии обсудили на заседании Совета союза общественных организаций инвалидов "Союз Чернобыль" Северной столицы.

Новый музей будет структурным подразделением Музея истории подводных сил России им. А. И. Маринеско. Он откроется в помещениях по Кондратьевскому проспекту. На данный момент завершен капитальный ремонт, закупают оборудование и собирают соотвествующие экспонаты.

Ранее мы рассказывали о том, что в Государственном музее истории религии открылась выставка иранских мастеров.

Фото: Piter.TV