В Приморском и Калининском районах с 11 апреля ограничат и закроют движение

Пройдут работы по прокладке инженерных сетей и реконструкции водопровода.

В двух районах Петербурга с 11 апреля ограничат и перекроют движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.

В Калининском районе до 15 октября из-за работ по прокладке инженерных сетей закрывается проезд по Чичуринскому переулку от Полюстровского проспекта до Лабораторной улицы.

А в Приморском районе по 21 апреля в связи с реконструкцией водопровода затруднится движение по боковому проезду Богатырского проспекта у дома 14к2А.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что с 10 апреля дорожные ограничения введут в четырех районах.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга