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В Приморском и Калининском районах с 11 апреля ограничат и закроют движение
Сегодня, 10:59
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В Приморском и Калининском районах с 11 апреля ограничат и закроют движение

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Пройдут работы по прокладке инженерных сетей и реконструкции водопровода.

В двух районах Петербурга с 11 апреля ограничат и перекроют движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города. 

В Калининском районе до 15 октября из-за работ по прокладке инженерных сетей закрывается проезд по Чичуринскому переулку от Полюстровского проспекта до Лабораторной улицы.

А в Приморском районе по 21 апреля в связи с реконструкцией водопровода затруднится движение по боковому проезду Богатырского проспекта у дома 14к2А. 

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы сообщили о том, что с 10 апреля дорожные ограничения введут в четырех районах. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: дорожные ограничения, калининский район, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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