В четырех районах Петербурга с 10 апреля вводятся дорожные ограничения

Речь идет о Василеостровском, Красногвардейском, Петроградском и Приморском районах.

С 10 апреля в четырех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

На Васильевском острове до 25 августа 2026 года планируются работы по размещению временного ограждения, из-за чего затруднится проезд по набережной Лейтенанта Шмидта от 6-й и 7-й линий В. О. до 8-й и 9-й линий В. О., по Академическому переулку от 8-й и 9-й линий до 6-й и 7-й линий.

В Красногвардейском районе по 12 апреля будут ремонтировать дорожное покрытие. По этой причине ограничивается движение по боковому проезду проспекта Косыгина от улицы Передовиков до Индустриального проспекта, по боковому проезду проспекта Косыгина от Индустриального проспекта до улицы Наставников.

В Петроградском районе до 30 апреля по этой же причине затруднится проезд по Морскому проспекту от Рюхиной улицы до проспекта Динамо, с закрытием с 10 по 17 апреля движения по Морскому проспекту в направлении от Петроградской улицы к проспекту Динамо.

А в Приморском районе по 24 июля из-за работ по строительству инженерных сетей затруднится движение по Коломяжскому проспекту от улицы Матроса Железняка до Богатырского проспекта.

Ранее на Piter.TV: с 7 и 9 апреля в двух районах Петербурга ограничат движение.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга