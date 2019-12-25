С 7 и 9 апреля в двух районах Петербурга ограничат движение

Пройдут работы по реконструкции канализационной сети и прокладке инженерных сетей.

В двух районах Петербурга с 7 и 9 апреля вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

В Выборгском районе с 7 апреля до 10 июня планируют реконструировать канализационную сеть, поэтому проезд затруднится по Тихорецкому проспекту от Северного проспекта до Светлановского проспекта.

В Колпинском районе с 9 по 12 апреля, в ночное время с 01:00 до 05:00, в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей перекроют движение по улице Труда в Колпино от Привокзальной площади до Банковского переулка.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петроградском и Красногвардейском районах с 5 апреля ввели дорожные ограничения.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга