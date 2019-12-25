С 7 и 9 апреля в двух районах Петербурга ограничат движение

В двух районах Петербурга с 7 и 9 апреля вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.
В Выборгском районе с 7 апреля до 10 июня планируют реконструировать канализационную сеть, поэтому проезд затруднится по Тихорецкому проспекту от Северного проспекта до Светлановского проспекта.
В Колпинском районе с 9 по 12 апреля, в ночное время с 01:00 до 05:00, в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей перекроют движение по улице Труда в Колпино от Привокзальной площади до Банковского переулка.
ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что в Петроградском и Красногвардейском районах с 5 апреля ввели дорожные ограничения.
Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга
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