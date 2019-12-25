В Петроградском и Красногвардейском районах с 5 апреля вводятся дорожные ограничения

Пройдут работы по ремонту дорожного покрытия и размещению временного ограждения.

В двух районах Петербурга ограничат движение для транспорта с 5 апреля. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.

В Красногвардейском районе до 9 апреля в связи с работами по ремонту дорожного покрытия затруднится проезд по проспекту Косыгина от Заневского проспекта до улицы Коммуны, включая перекрестки и боковые проезды, а по 15 июня – по Бокситогорской улице у проспекта Косыгина.

В Петроградском районе до 11 октября будут размещать временное ограждение, поэтому ограничивается движение по улице Чапыгина от Уфимской улицы до Каменноостровского проспекта.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

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Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга