В Государственном музее истории религии открылась выставка иранских мастеров

Гости смогут увидеть созданные ремесленниками картины, керамические изделия и вышивки.

В Государственном музее истории религии в Петербурге открылась выставка, посвящённая творчеству современных иранских мастеров. Гости смогут увидеть созданные ремесленниками картины, керамические изделия и вышивки. Об этом сообщил телеканал МИР 24.

По словам старшего научного сотрудника отдела религии и востока, хранителя фонда "Ислам" Ирины Османовой, центральной частью экспозиции стало факсимильное издание иранских рукописей Корана, созданных в Средние века.

Отметим, что в иранском искусстве не принято изображать людей. Большинство работ выполнены в виде орнамента и посвящены религиозным мотивам.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прошла международная агропромышленная выставка "Агрорусь".

Фото: Музей истории религии