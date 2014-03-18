Выставка пройдет в "Экспофоруме" с 30 августа по 1 сентября.

В Петербурге стартует международная агропромышленная выставка "Агрорусь-2023". Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Выставка пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 30 августа по 1 сентября. Отмечается, что впервые на "Агроруси" будут представлены достижения более 10 компаний из Китая. Также сообщается, что традиционным участником выставки станет Белоруссия. Всего в "Агроруси" примут участие более 250 компаний из 3 стран и 20 регионов России.

Ранее мы сообщали, что выставка "Сны о Нигерии" открылась на Васильевском острове в Артмузе.

Фото: agrorus.expoforum.ru