Выставка "Сны о Нигерии" открылась на Васильевском острове в Артмузе

На выставке можно ознакомиться с живописью, тематическими скульптурами и коллекцией костюмов с этническими мотивами.

В музее современного искусства "Артмуза" на Васильевском острове открылась выставка "Сны о Нигерии". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" сегодня, 19 августа.

Экспозиция, организованная совместно с посольством Нигерии, проходит в рамках петербургского саммита Россия — Африка. На выставке представлены пейзажи, бытовые сцены и другие жанры живописи, а авторами работ являются студенты Суриковского и Строгановского художественных училищ.

Кроме того, на "Снах о Нигерии" можно ознакомиться с тематическими скульптурами и коллекцией костюмов с этническими мотивами, которые сшиты из нигерийских тканей.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"