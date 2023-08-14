Дача Громова отметит юбилей хоровой музыкой, сценками на тему "Мастера и Маргариты" и хокку

Вход на фестиваль свободный, но необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение − 0+.

Даче Громова исполнилось 175 лет: в честь этого 27 августа в Лопухинском саду при поддержке подростково-молодежного центра "Петроградский" и местной администрации пройдёт "фестиваль "ДачаФест" (0+). Об этом пишет "Петербургский дневник".

История дачи начинается в XIX веке, когда князь, ветеран войны 1812 года и один из основателей антиправительственного "Союза благоденствия", Пётр Лопухин основал пейзажный сад на Каменном острове. Несколько позже, в 1848 году, территория была приобретена известным купцом, меценатом и лесопромышленником Василием Громовым, который построил при саде двухэтажную деревянную дачу.

По словам куратора проекта "Дача Громова" Юлии Журавлевой, Лопухинский сад всегда наполняла музыка. В основном речь идёт о хоровых компаниях: именно поэтому в день фестиваля выступят петербургские группы PHOENIX a cappella project, U LIKE и PLUSFIVE, работающие в жанре а капелла. Песнопения на парадных ступенях дачи можно будет прослушать с 14:00 до 19:00. К выступлению присоединятся джазовые и академические хоры.

Театральную часть праздника обеспечит уличный театр "Небесные бродяги": с 15:00 до 2-:00 артисты представят 2 новых театральных проекта и 5 перформансов. Кроме того, часть Лопухинского сада превратится в столичные Патриаршие пруды начала ХХ века. Так зрителям напомнят о бессмертном произведении Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Кроме того, в ходе фестиваля в Лопухинском саду будет работать выставка "Три строчки, или Живописное хокку" с работами художников Анны Богомазовой, Елены Брановицкой, Натали Вэльской, Полины Ивановой и Юлии Сусловой.

Вход на фестиваль свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

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Фото: Владимир Александров