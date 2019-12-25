В Петербурге пройдет международный фестиваль "Хороводы России"

В нем примут участие 100 городов России и стран СНГ.

В Петербурге пройдет VII Международный фестиваль "Хороводы России". Об этом сообщили в правительстве города.

Мероприятие состоится во вторник, 15 августа, на Дворцовой площади. В нем примут участие 100 городов России и стран СНГ. Фестиваль начнется в 17:00, вход будет свободным. Главной кульминацией мероприятия станет Великий соборный хоровод, на который соберется три тысячи человек.

Ранее мы сообщали, что в Гатчине пройдет фестиваль "Ночь света".

Фото: Правительство Санкт-Петербурга