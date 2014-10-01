В Гатчине пройдет фестиваль "Ночь света"

В этот уникальный уикенд, павильоны и аллеи парка превратятся в удивительные сцены, на которых сольются воедино искусство, технологии и воображение. Также посетителей ждут некоторые ограничения.

Волшебное шоу света и творчества встретит гостей Гатчинского Дворцового парка на Международном фестивале светового искусства "Ночь света", который запланирован на период с 17 по 19 августа. Об этом сообщили в группе Гатчинского дворца в социальной сети "ВКонтакте".

Участники фестиваля – талантливые художники из разных стран, в числе которых не только российские мастера, но и представители Туниса, Турции, Испании и Франции. Это обещает дать зрителям возможность окунуться в разнообразие творческих взглядов и культурных наследий.

Один из главных акцентов фестиваля – инсталляция "Глитч", разработанная командой студентов Британской Высшей Школы Дизайна. Художники попытаются построить мост между физическим и виртуальным мирами, иллюзией и реальностью, создавая потрясающий зрительный опыт.

Поскольку центральная часть парка будет закрыта, то вход будет осуществляться с улицы Нестерова, у Дворцовой фермы и у Березовых ворот.

Ранее сообщалось, что режим работы Гатчинского дворца изменится с 4 августа.

Фото: ВКонтакте / "Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина""