Режим работы Гатчинского дворца изменится с 4 августа

О новом расписании горожан и гостей столицы Ленобласти предупредила пресс-служба музея-заповедника.

С пятницы, 4 августа, будет изменён режим Гатчинского дворца. О новом расписании горожан и гостей столицы Ленобласти предупредила пресс-служба музея-заповедника.

Так, вход в Гатчинский дворец будет доступен только через центральный плац. Также для посетителей будут недоступны помещения Детской гостиной.

Наконец, Арсенальный зал и комнаты Николая I можно будет посетить до 14:00.

Ранее мы сообщили о том, что таксисты стали вдвое чаще претендовать на получение лицензии в Ленобласти.

Фото: Вконтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"