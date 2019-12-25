Таксисты стали вдвое чаще претендовать на получение лицензии в Ленобласти

http://i-d.vice.com/enВсего было подготовлено 740 разрешений на работу, 362 из которых получили отказ.

С 1 сентября 2023 года начнёт действовать закон о требованиях к служба заказа и внешнему виду такси ради безопасности пассажиров. В преддверии изменений спрос на получение лицензии от таксистов в Ленобласти вырос в 2 раза. Так, за полгода в региональный комитет по транспорту поступило 1554 заявления. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Увеличение интереса таксистов к официальному разрешению объясняется стремлением успеть оформить документы до вступления закона в силу. Всего было подготовлено 740 разрешений на работу, 362 из которых получили отказ: то есть, ряд водителей лишится права управления такси.

В случае оформления лицензии с 1 сентября, таксисты обязаны будут заменить цвет своего авто такси на белый с желтыми полосами на борте. Это же правило касается машин категории люкс. Однако при оформлении документов до осени перекраска не потребуется.

Ранее мы сообщили о том, что переезд правительства Ленобласти в Гатчину состоится не раньше 2026 года.

Фото: Правительство Ленобласти