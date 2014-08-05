Переезд правительства Ленобласти в Гатчину состоится не раньше 2026 года

По словам главы региона Александра Дрозденко, в общей сложности на эти нужды необходимо потратить 20 млрд рублей.

Власти 47-ого региона изменили сроки переезда правительства Ленобласти из Петербурга в Гатчину. Теперь он намечен на 2026-2027 г.г. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко "Интерфакс" сообщил губернатор Александр Дрозденко.

До этого планировался в 2024 году. По словам главы региона, в общей сложности на эти нужды необходимо потратить 20 млрд рублей. Для этого нужно выполнить реставрацию памятников, ремонт дорог, построить 2 виадука, а также новые системы водоснабжения и канализации.

Кроме того, у администрации на данный момент полностью отсутствуют помещения в Гатчине. Есть вероятность, что местным властям от Минобороны перейдёт здание архива у Гатчинского дворца. Наиболее крупные ведомства приобретут Красные казармы при въезде в город.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть готова к отопительному сезону на 61%.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец