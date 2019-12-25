Ленобласть готова к отопительному сезону на 61%

Специалисты проверяют готовность работы теплосетей, а также ремонтируют котельные.

Ленобласть продолжает активно готовиться к приходу осени. Специалисты уже подготовили инфраструктурные коммунальные объекты и сети на 61%. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, перед отопительным сезоном проверяются теплосети и ремонтируются котельные. Работы полностью удалось завершить в Кингисеппском районе. В общей сложности по всему региону планируют заменить 52 единицы оборудования котельных.

Добавим, что мероприятия проводятся в рамках государственной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленобласти".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти намерены создать зелёные зоны у мусороперерабатывающих заводов.

Фото: Правительство Ленобласти