  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленобласть готова к отопительному сезону на 61%
Сегодня, 9:32
161
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть готова к отопительному сезону на 61%

0 0

Специалисты проверяют готовность работы теплосетей, а также ремонтируют котельные.

Ленобласть продолжает активно готовиться к приходу осени. Специалисты уже подготовили инфраструктурные коммунальные объекты и сети на 61%. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, перед отопительным сезоном проверяются теплосети и ремонтируются котельные. Работы полностью удалось завершить в Кингисеппском районе. В общей сложности по всему региону планируют заменить 52 единицы оборудования котельных.

Добавим, что мероприятия проводятся в рамках государственной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленобласти".

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти намерены создать зелёные зоны у мусороперерабатывающих заводов.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, отопительный сезон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии