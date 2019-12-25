В Ленобласти намерены создать зелёные зоны у мусороперерабатывающих заводов

Идея будет реализована совместно с Петербургом.

К октябрю правительство Ленобласти представит концепцию развития озеленения, парков, и рыбной ловли вокруг мусорообрабатывающих заводов. Об этом сообщил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко.

Руководитель уточнил, что идея будет реализована совместно с Петербургом. Он также подчеркнул, что рекреационные зоны послужат доказательством безопасности современных технологий.

По словам Дрозденко, к областной инициативе сначала настороженно отнеслись в Смольном, но сейчас готовы поддержать её.

Ранее мы сообщили о том, что в Луге завершились долгожданные работы по ремонту участка дороги и тротуаров по улице Свободы.

Фото: Piter.TV