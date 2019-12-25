В Ленобласти намерены создать зелёные зоны у мусороперерабатывающих заводов

К октябрю правительство Ленобласти представит концепцию развития озеленения, парков, и рыбной ловли вокруг мусорообрабатывающих заводов. Об этом сообщил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко.
Руководитель уточнил, что идея будет реализована совместно с Петербургом. Он также подчеркнул, что рекреационные зоны послужат доказательством безопасности современных технологий.
По словам Дрозденко, к областной инициативе сначала настороженно отнеслись в Смольном, но сейчас готовы поддержать её.
Ранее мы сообщили о том, что в Луге завершились долгожданные работы по ремонту участка дороги и тротуаров по улице Свободы.
Фото: Piter.TV
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