В Луге завершились долгожданные работы по ремонту участка дороги и тротуаров по улице Свободы

Обновление простирается от дома номер 44 до мемориала "Павшим героям".

Глава администрации района, Юрий Намлиев, рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте, что протяженность отремонтированного участка дороги составила впечатляющие 807 метров, а тротуаров – 1475 метров.

Однако, ремонт не ограничивался только дорогой и тротуарами. Важной частью проекта было обеспечение безопасности пешеходов на районном мосту. Для этого были установлены ограждения перильного типа и проложен дорожный брус, имеющий длину 200 метров. Эти меры призваны обезопасить всех жителей и гостей города, которые пользуются этим маршрутом.

Что касается финансирования, замена трубы на данном участке дороги была выполнена за счет средств, выделенных из местного бюджета. Это подчеркивает важность поддержки со стороны городских властей в сфере инфраструктурных проектов.

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Фото: глава администрации Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев