Граждане Молдовы разбились на мотоцикле в Ленобласти

17-летний водитель не справился с управлением на правом закруглении дороги, съехал в кювет и врезался в дерево.

Вечером в субботу, 29 июля, на дороге Курковицы – Глумицы в деревне Холоповицы произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что транспортным средством управлял 17-летний гражданин республики Молдова. Он двигался со стороны деревни Курковицы в направлении деревни Донцо, но не справился с управлением на правом закруглении дороги, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и пассажир (30-летний гражданин Молдовы) от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" в результате ДТП погиб водитель, сбивший лося.

Фото: Pxhere