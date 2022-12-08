На трассе "Кола" в результате ДТП погиб водитель, сбивший лося

Авария случилось около часа ночи 29 июля.

В Волховском районе Ленобласти на 108-м километре трассы "Кола" произошло смертельное ДТП с участием лося. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Авария случилась около часа ночи 29 июля. 45-летний водитель "Мазды" сбил животное и съехал в лес с дороги.

Управляющий машиной мужчина погиб. Помимо него, в автомобиле находились две несовершеннолетних девочки семи и 14 лет и 43-летняя женщина. Все трое доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии. 13-летний пассажир не пострадал.

Проводится проверка. Устанавливаются детали происходящего.

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Фото: Piter.TV