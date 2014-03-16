Водитель Lada погиб в результате лобового столкновения на трассе "Кола"

Мужчина за рулём иномарки не справился с управлением и врезался в отбойник, а затем вылетел на "встречку".

В ночь на среду, 7 декабря, на 144 км трассы "Кола" в Волховском районе Ленобласти произошла смертельная авария. В результате лобового столкновения погиб водитель Lara Vesta. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 49-летний петербуржец за рублем отечественного автомобиля потерял управление и выехал на правую обочину, где совершил наезд на силовое ограждение. Затем его вынесло на "встречку", где произошло лобовое столкновение с грузовиком Volvo FH TRUCK под управлением 52-летнего жителя республики Карелия.

Погибший в в 2022 году к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 10 раз. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Nissan погиб при обгоне на Ям-Ижорском шоссе.

Фото: Piter.TV