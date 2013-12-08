  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель Nissan погиб при обгоне на Ям-Ижорском шоссе
Сегодня, 8:34
279
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Водитель Nissan погиб при обгоне на Ям-Ижорском шоссе

0 0

Автомобилист выехал для совершения разрешённого манёвра на "встречку", где и столкнулся с другой иномаркой.

В понедельник, 5 декабря, в Пушкинском районе Петербурга случилась  смертельная авария. Как стало известно Piter.TV, водитель иномарки погиб при совершении обгона на Ям-Ижорском шоссе.

Установлено, что ДТП произошло на 6 км трассы. Nissan Almera под управлением 48-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения при разрушенном обгоне и столкнулся с Toyota Land Cruiser с 63-летним гражданином за рулём. 

В результате водитель Nissan скончался на месте от полученных телесных повреждений. Материал передан в ГСУ ГУ МВД России по Петербургу.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "СПб – Псков" в аварии скончался 24-летний водитель.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Эдик Петров)

Теги: дтп, пушкинский район, санкт-петербург, ям-ижорское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии