Водитель Nissan погиб при обгоне на Ям-Ижорском шоссе

Автомобилист выехал для совершения разрешённого манёвра на "встречку", где и столкнулся с другой иномаркой.

В понедельник, 5 декабря, в Пушкинском районе Петербурга случилась смертельная авария. Как стало известно Piter.TV, водитель иномарки погиб при совершении обгона на Ям-Ижорском шоссе.

Установлено, что ДТП произошло на 6 км трассы. Nissan Almera под управлением 48-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения при разрушенном обгоне и столкнулся с Toyota Land Cruiser с 63-летним гражданином за рулём.

В результате водитель Nissan скончался на месте от полученных телесных повреждений. Материал передан в ГСУ ГУ МВД России по Петербургу.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "СПб – Псков" в аварии скончался 24-летний водитель.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Эдик Петров)