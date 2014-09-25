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На трассе "СПб – Псков" в аварии скончался 24-летний водитель
Сегодня, 9:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "СПб – Псков" в аварии скончался 24-летний водитель

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Он не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на столб освещения.

На выходных житель Гатчины погиб в аварии, не справившись с управлением. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 4 декабря 24-летний житель Гатчины ехал на Lexus со стороны Петербурга в сторону Пскова. На 32 км а/д М-20 "СПб – Псков" он не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на столб освещения.

В результате ДТП молодой человек от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель к административной ответственности за 2022 год привлекался шесть раз.

По данным соцсетей, 24-летний водитель перед аварией выложил в соцсети фото спидометра со скоростью 200 км/ч.

Фото: Piter.tv

Теги: lexus, гатчина, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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