На трассе "СПб – Псков" в аварии скончался 24-летний водитель

Он не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на столб освещения.

На выходных житель Гатчины погиб в аварии, не справившись с управлением. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 4 декабря 24-летний житель Гатчины ехал на Lexus со стороны Петербурга в сторону Пскова. На 32 км а/д М-20 "СПб – Псков" он не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на столб освещения.

В результате ДТП молодой человек от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель к административной ответственности за 2022 год привлекался шесть раз.

По данным соцсетей, 24-летний водитель перед аварией выложил в соцсети фото спидометра со скоростью 200 км/ч.

Фото: Piter.tv