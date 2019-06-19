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В деревне Ижора 24-летний водитель выложил в соцсети фото спидометра со скоростью 200 км/ч и погиб в ДТП
Сегодня, 14:10
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В деревне Ижора 24-летний водитель выложил в соцсети фото спидометра со скоростью 200 км/ч и погиб в ДТП

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На высокой скорости его автомобиль влетел в столб. 

Водитель-лихач из Ленобласти погиб в ДТП в поселке Ижора утром, 4 декабря. За 20 минут до аварии молодой человек выложил в соцсетях фото спидометра со скоростью 200 км/ч.

По информации Piter.tv, за рулем машины Lexus находился 24-летний мужчина. На высокой скорости его автомобиль влетел в столб. 

На место случившегося прибыли оперативные службы и полиция. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Выборгском районе Ленобласти водитель задавил 14-летнего подростка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Алексей  Иванов)

Теги: водитель лихач, гибдд, деревня ижора, погиб в дтп, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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Valermaler
Сегодня 16:07

Надеюсь столб не пострадал?

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