Пять человек погибли в жёстком ДТП на Ставрополье

Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2104.

В ночь на 29 июня в Изобильненском округе Ставропольского края произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным ГИБДД региона, автомобиль Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2104.

В результате лобового удара погибли все пятеро находившихся в "Жигулях": 39-летний водитель, трое пассажиров (14-летний подросток, 58-летняя и 45-летняя женщины), а также 39-летний пассажир иномарки. Двое выживших — 38-летний водитель Renault и 14-летняя пассажирка ВАЗа — госпитализированы с травмами.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края, водитель Renault за последние два года не имел нарушений ПДД. Для установления всех обстоятельств трагедии у него взяли биологические пробы на алкоголь и наркотики. Следователи рассматривают различные версии произошедшего, включая техническую неисправность одного из автомобилей.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель погиб в ДТП со светофором на Большеохтинском проспекте.

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Ставропольского края