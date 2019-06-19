В Выборгском районе Ленобласти водитель задавил 14-летнего подростка

Пешеход переходил дорогу на красный свет.

В субботу, 3 декабря, в Святогорске произошло смертельное ДТП. 23-летний водитель насмерть сбил школьника, который переходил через дорогу на красный свет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в 20:40 у дома 2 по улице Красноармейская. Автомобиль наехал на 14-летнего подростка в зоне регулируемого пешеходного перехода. Ребенок скончался на месте аварии.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv