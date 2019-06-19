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В Выборгском районе Ленобласти водитель задавил 14-летнего подростка
Сегодня, 13:56
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В Выборгском районе Ленобласти водитель задавил 14-летнего подростка

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Пешеход переходил дорогу на красный свет.

В субботу, 3 декабря, в Святогорске произошло смертельное ДТП. 23-летний водитель насмерть сбил школьника, который переходил через дорогу на красный свет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел в 20:40 у дома 2 по улице Красноармейская. Автомобиль  наехал на 14-летнего подростка в зоне регулируемого пешеходного перехода. Ребенок скончался на месте аварии. 

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в поселке имени Морозова полицейские задержали хулиганов, которые избили и ограбили таксиста.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, дети на дороге, задавил школьника, нарушил пдд, погиб пешеход, святогорск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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