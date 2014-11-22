В поселке имени Морозова полицейские задержали хулиганов, которые избили и ограбили таксиста

Злоумышленники не только не заплатили на проезд, но еще и отняли у водителя 37 тыс. рублей.

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители задержали двух дебоширов, которые напали на таксиста. Злоумышленников нашли в поселке имени Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 28 ноября водитель подвез двух пассажиров до заданной локации. В конце поездки клиенты заявили, что у них нет денег. Между 25-летним шофером и двумя мошенниками произошел конфликт. Хулиганы избили водителя и отобрали у него 37 тыс. рублей. Также они брызнули ему в лицо перцовым баллончиком и повредили зеркало на автомобиле.

Пострадавший обратился в полицию. 2 декабря стражи порядка обнаружили злодеев в поселке городского типа. Подозреваемыми оказались 47-летние мужчины. На них завели уголовное дело.

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Фото: Piter.tv