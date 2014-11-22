Стали известны подробности крупного пожара на Ириновском проспекте

Пламя тушили 35 спасателей и 7 спецмашин. Работа пожарных была осложнена тем, что внутри здания были канистры с маслом, краской и другими горючими материалами.

Накануне вечером, 3 декабря, на Ириновском проспекте произошел крупный пожар, который охватил автокомплекс на площади 500 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Пламя тушили 35 спасателей и 7 спецмашин. Работа пожарных была осложнена тем, что внутри здания были канистры с маслом, краской и другими горючими материалами. Пламя могло перекинуться на соседние дома.

Добавим, что в автокомплексе располагались более 70 магазинов запчастей, два шиномонтажа и несколько десятков станций техобслуживания.

Здание тушили 8 часов. В результате случившегося никто не пострадал, так как всех сотрудников и клиентов оперативно эвакуировали.

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