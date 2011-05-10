В квартире на Гаврской надышались угарным газом мужчина и женщина

Пострадавших доставили в больницу.

В Выборгском районе в ночь на 4 декабря произошел пожар. На Гаврской улице горела квартира. В результате случившегося пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 01:09 ночи. Выяснилось, что огонь распространился в коридоре и комнате на общей площади 25 квадратных метров.

Тушить пламя прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали возгорание за 40 минут.

Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.tv