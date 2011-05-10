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В квартире на Гаврской надышались угарным газом мужчина и женщина
Сегодня, 9:20
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В квартире на Гаврской надышались угарным газом мужчина и женщина

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Пострадавших доставили в больницу.

В Выборгском районе в ночь на 4 декабря произошел пожар. На Гаврской улице горела квартира. В результате случившегося пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 01:09 ночи. Выяснилось, что огонь распространился в коридоре и комнате на общей площади 25 квадратных метров. 

Тушить пламя прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали возгорание за 40 минут. 

Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 2-летняя девочка упала с аттракциона и сломала большеберцовую кость.

Фото: Piter.tv

Теги: гаврская улица, горела квартира, госпитализировали пару, мчс, пострадали во время пожара
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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