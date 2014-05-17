В ДТП с тремя автобусами на юге Петербурга пострадали 4 пассажирки

В пятницу, 28 июля, во Фрунзенском районе Петербурга столкнулись 3 пассажирских автобуса и легковушка. В результате пострадали 4 человека Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.
ДТП случилось у дома №4 по улице Ярослава Гашека: его участниками стали автобусы, следующие по маршрутам №246, 286 и 253 и Volkswagen под управлением водителя 1962 года рождения.
С места происшествия были госпитализированы 2 пассажирки автобусов 1985 годов рождения, а также женщины 1958 и 1981 годов рождения. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее мы сообщили о том, что на Большой Пороховской улице вспыхнул пожар в производственном здании.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алина Рассадина)
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