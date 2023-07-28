На Большой Пороховской улице вспыхнул пожар в производственном здании

Огонь распространился по площади 350 кв. м.

Крупный пожар разгорелся в Красногвардейском районе Северной столицы 28 июля. Огонь охватил двухэтажное производственное здание по адресу: Большая Пороховская улица, 61. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу и области.

Сообщение о возгорании поступило в в 8:57. Огонь распространился по площади 350 кв. м. Предполагается, что пожар разгорелся в помещении, где находилась автомобильная краска. Данных о пострадавших не поступало.

На месте работают 32 человека личного состава и 6 единиц спецехники.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в гараже на Софийской забрал жизнь одного человека.

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