Пожар в гараже на Софийской забрал жизнь одного человека

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в гараже. Стало известно о количестве пострадавших.

Во вторник, 18 июля, поступило сообщение о возгорании на Софийской улице. Очевидцы сообщили о пожаре в гараже размером 3х5 метров, где горение охватило всю площадь здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

На место ЧП немедленно прибыли пожарные расчеты. Сотрудникам МЧС потребовалось усилие и профессионализм для борьбы с возгоранием. В 15:03 огонь был окончательно ликвидирован. Пожарные предприняли все возможные меры, чтобы предотвратить распространение огня на соседние строения.

Однако в ходе тушения обнаружено трагическое обстоятельство - на месте пожара обнаружен погибший. Идентификация погибшего и причины его гибели будут выясняться следственными органами. Родственники пострадавшего будут уведомлены о произошедшем, и им будет оказана необходимая поддержка и помощь.

На ликвидацию пожара были задействованы 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что двое рабочих получили ожоги во время пожара в промзоне "Парнас"

Фото: Piter.TV

