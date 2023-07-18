Двое рабочих получили ожоги во время пожара в промзоне "Парнас"

Предварительной причиной названа неисправность в системе вентиляции, материальный ущерб устанавливается.

Стали известны подробности о пожаре в промзоне "Парнас", который произошёл утром 17 июля. По данным Piter.TV, во время происшествия пострадали двое рабочих.

Напомним, что возгорание случилось в доме 4 к1 по 2-му Верхнему переулку. Там загорелись лакокрасочные изделия в шестиэтажном монолитном здании. Огонь охватил 3 этажа. Общая площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Предварительной причиной названа неисправность в системе вентиляции, материальный ущерб устанавливается.

В результате пожара было эвакуировано 13 человек. Кроме того, с места происшествия госпитализировали двух рабочих: 32-летний мужчина получил термические ожоги 2-ой степени правой нижней конечности и правой кисти. Он находился в состоянии средней степени тяжести. 47-летний гражданин Узбекистана был доставлен в больницу с термическими ожогами головы, туловища, конечностей 1-3 степени, в тяжёлом состоянии.

Пожар был ликвидирован в 15:55. Проверку проводит СО по Выборгскому району ГСУ СК РФ по городу.

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