На складе в Парнасе потушили крупный пожар

Данных о пострадавших не поступало.

Пожарные смогли локализовать крупное возгорание в промзоне на Парнасе. Огонь охватил обатновку на площади 30 кв.м. в складском помещении по адресу: 2-ой Верхний переулок, 5И. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сигнал поступил на дежурный пульт в 10:49. Позже пламя распространилось на 700 кв.м. Через час пожар был локализован.

На месте работали 67 спасателей и 12 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что шесть автобусов изменили маршрут из-за пожара на Кораблестроителей.

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