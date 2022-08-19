Шесть автобусов изменили маршрут из-за пожара на Кораблестроителей

Движение общественного транспорта пустили в обход места происшествия.

Шесть автобусов изменили маршрут из-за пожара на улице Кораблестроителей. Об этом сообщает организатор перевозок.

Инцидент произошел утром 16 июля В торговом павильоне по адресу улица Кораблестроителей, 34а начался пожар. Площадь огня составила 100 квадратных метров.

Движение общественного транспорта пустили в обход улицы. Изменения коснулись маршрутов автобусов № 7, 41, 47, 151, 230 и 249. Информации о пострадавших в результате пожара нет.

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Фото: Piter.tv