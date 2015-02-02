В Петербурге у дома на Арсенальной забил фонтан из теплосетей

Сегодня, 13 июля, в ходе гидравлических испытаний у Арсенальной, 66 прорвало трубу. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Потоп привел к изменению маршрутов автобуса №37 и троллейбусов №8, 43, пишет "Организатор перевозок".
Автобусы №37 следуют по своей трассе до Арсенальной ул., далее по Минеральной ул., Кондратьевскому пр., своей трассе. Троллейбусы №8, 43 следуют по Кондратьевскому пр.
Пресс-служба "Организатора перевозок"
На данный момент движение транспорта восстановлено.
Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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