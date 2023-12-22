  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на 114-м километре КАД
Вчера, 22:39
99
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на 114-м километре КАД

0 0

Кроме того, пострадали два молодых человека.

На 114-м километре КАД 17 января произошла смертельная авария. Правоохранители по данному факту проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Грузовая машина Iveco по управлением 34-летнего мужчины остановился из-за поломки. Водитель не успел выставить знак об аварийной остановке. В тот же момент в его авто сзади въехал "ВАЗ-2110". 

В результате столкновения на месте ДТП скончался 18-летний молодой человек, управлявший отечественной машиной. Два его пассажира, предположительно, одного возраста с погибшим получили травмы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, личности пострадавших устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что появилось видео ДТП с автобусом на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: водитель погиб в дтп, смертельное дтп на кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии