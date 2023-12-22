Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на 114-м километре КАД

Кроме того, пострадали два молодых человека.

На 114-м километре КАД 17 января произошла смертельная авария. Правоохранители по данному факту проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Грузовая машина Iveco по управлением 34-летнего мужчины остановился из-за поломки. Водитель не успел выставить знак об аварийной остановке. В тот же момент в его авто сзади въехал "ВАЗ-2110".

В результате столкновения на месте ДТП скончался 18-летний молодой человек, управлявший отечественной машиной. Два его пассажира, предположительно, одного возраста с погибшим получили травмы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, личности пострадавших устанавливаются.

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Фото: Piter.TV