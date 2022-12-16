Более сотни ДТП с участием диких животных произошло с начала года

В частности, пострадали 95 лосей, 12 косуль, 13 кабанов и два медведя.

Сегодня, 6 июля, в пресс-службе Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира рассказали о том, что с начала года произошло 117 аварий с дикими животными.

В частности, пострадали 95 лосей, 12 косуль, 13 кабанов и два медведя.

В Комитете напомнили о том, что в случае аварии с участием жителей леса, при наличии существующего полиса ОСАГО ущерб будет взыскиваться со страховой компании, а не с владельца автомобиля.

Напомним, что за сбитого лося придется заплатить 80 тыс. рублей, за медведя – 60 тыс., косулю – 40 тыс., а кабана – 30 тыс.

Ранее на Piter.TV: биолог объяснил причину массового выхода лосей к трассам в Ленобласти.

Фото: Pxhere