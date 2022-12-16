  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более сотни ДТП с участием диких животных произошло с начала года
Вчера, 23:46
144
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Более сотни ДТП с участием диких животных произошло с начала года

0 0

В частности, пострадали 95 лосей, 12 косуль, 13 кабанов и два медведя.

Сегодня, 6 июля, в пресс-службе Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира рассказали о том, что с начала года произошло 117 аварий с дикими животными. 

В частности, пострадали 95 лосей, 12 косуль, 13 кабанов и два медведя. 

В Комитете напомнили о том, что в случае аварии с участием жителей леса, при наличии существующего полиса ОСАГО ущерб будет взыскиваться со страховой компании, а не с владельца автомобиля. 

Напомним, что за сбитого лося придется заплатить 80 тыс. рублей, за медведя – 60 тыс., косулю – 40 тыс., а кабана – 30 тыс.

Ранее на Piter.TV: биолог объяснил причину массового выхода лосей к трассам в Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: дикие животные, дтп с дикими животными
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии