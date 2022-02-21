Круглосуточные дежурства из-за угрозы выхода волков организованы в Подпорожье

В районе города с 1 августа поймали трёх волков, ещё одного — недалеко от деревни Заяцкая.

Жителей Подпорожья призывают проявлять особую бдительность и осторожность ночью и вечером. В городе участились случаи появления волков.

Сейчас в Подпорожье круглосуточно дежурят специалисты комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти. В районе города с 1 августа поймали трёх волков, ещё одного — недалеко от деревни Заяцкая.

При появлении серых хищников жители должны немедленно информировать дежурно-диспетчерскую службу администрации Подпорожского района по телефону 8 (81365)30-395.

Отметим, что ранее в Ленобласти наоборот уменьшилось количество жалоб на волков.

Фото: Telegram / Охотнадзор 47