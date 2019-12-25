В Подпорожье заметили двух волков

В настоящий момент проводится поиск животных. В операции участвуют охотинспекторы, егеря охотничьих хозяйств, охотники, сотрудники полиции и представители местной администрации.

В среду, 26 ноября, около 04:00 утра в Подпорожье были замечены два волка. Водитель маршрутного такси стал свидетелем появления хищников, когда приехал забрать пассажира. Информация об этом появилась в Telegram-канале комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

Специалисты комитета оперативно прибыли в Подпорожье. Они провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Факт выхода волков был подтверждён.

Комитет принял решение регулировать численность волков. В настоящий момент проводится поиск животных. В операции участвуют охотинспекторы, егеря охотничьих хозяйств, охотники, сотрудники полиции и представители местной администрации.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти уменьшилось количество жалоб на волков.

Фото: Telegram / Охотнадзор 47