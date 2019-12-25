В Ленобласти уменьшилось количество жалоб на волков

Ежегодные обращения жителей о появлении волков вблизи населенных пунктов традиционно фиксируются с конца ноября до февраля. Наиболее частые жалобы поступают из Тихвинского, Лодейнопольского и Подпорожского районов

Согласно последним данным, поступившим в Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, количество жалоб на волков в регионе заметно снизилось по сравнению с предыдущими годами. Эта тенденция была отмечена в ноябре 2024 года.

Ежегодные обращения жителей о появлении волков вблизи населенных пунктов традиционно фиксируются с конца ноября до февраля. Наиболее частые жалобы поступают из Тихвинского, Лодейнопольского и Подпорожского районов. Каждое такое сообщение подвергается тщательной проверке. Оказалось, что в 70% случаев граждане ошибочно принимали за волков домашних собак, которых владельцы отпускают свободно бегать возле домов и дачных участков.

Численность волков в Ленинградской области остается стабильной. Тем не менее, в случаях, когда возникает необходимость регулирования популяции, принимаются соответствующие меры. Например, в ноябре было решено сократить численность одной особи в Лодейнопольском районе.

Охота на волков ведется в рамках любительских и спортивных мероприятий. За текущий сезон охотники уже добыли 87 особей.

Сезон охоты на волков в Ленинградской области продлится до 31 марта 2025 года. Комитет напоминает, что в течение текущего сезона за каждую добытую особь выплачивается вознаграждение в размере 25 000 рублей. С начала года выплаты составили 4 525 000 рублей за 181 убитого волка.

Ранее мы сообщили о том, что под Тихвином ликвидировали нелегальную свалку.

Фото: Telegram / Охотнадзор 47