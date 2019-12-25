Под Тихвином ликвидировали нелегальную свалку

В октябре 2024 года сотрудники экологической милиции обследовали территорию Цвылевского участкового лесничества, где выявили нелегальное складирование мусора.

В Тихвинском районе Ленинградской области была устранена несанкционированная свалка. Благодаря вмешательству Эконадзора из леса убрали свыше 15 кубометров отходов.

В октябре 2024 года сотрудники экологической милиции обследовали территорию Цвылевского участкового лесничества в Тихвинском районе, где выявили нелегальное складирование мусора.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области вынес предупреждение арендатору данного лесного участка. По состоянию на 27 ноября, деревообрабатывающая компания доложила о завершении работ по ликвидации свалки. Участок был полностью очищен от мусора.

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Фото: Комитет госэконадзора Ленобласти