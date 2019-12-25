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Биолог объяснил причину массового выхода лосей к трассам в Ленобласти
Сегодня, 16:47
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Биолог объяснил причину массового выхода лосей к трассам в Ленобласти

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Павел Глазков советует водителям быть особо осторожными.

В Ленобласти наблюдается массовый выход лосей из лесов к региональным трассам. Причины такого явления объяснил биолог Павел Глазков. Его слова передаёт издание Spb.aif.ru.

Большинство учёных полагает, что главной причиной стало активное размножение комаров в лесополосе. Насекомые активизировались после снежной зимы и влажной весны, добавил Глазков. Человек может спастись от нашествия кровососов при помощи плотной одежды и репеллентов, но у диких животных такой возможности нет. Из-за этого лоси выходят на открытые места, где мошкару и комаров сдувает ветер, и оказываются близи дорог.

Поэтому если лес рядом с дорожной полосой, сбрасывайте скорость! Столкновение с лосем опасно для жизни.

Павел Глазков, биолог

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев попросили не кормить ежей молоком и не брать их в руки.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, лоси
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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