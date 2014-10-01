Петербуржцев попросили не кормить ежей молоком и не брать их в руки

Как отметил биолог Павел Глазков, еда ёжиков – лягушки, мышевидные грызуны, насекомые, слизни.

Автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал, почему нельзя брать ежа в руки и почему его нельзя кормить молоком.

Как отметил биолог Павел Глазков, еда ёжиков – лягушки, мышевидные грызуны, насекомые, слизни. Поэтому кормить ежей лучше всего фаршем, кусочками мяса или размоченным кошачьим или собачьим кормом.

Ни в коем случае не угощайте его молоком! В организме ежей нет фермента, помогающего расщеплять молочный сахар — лактозу. Молоко, творог, или сметана вызывают у них сильнейшее расстройство пищеварения, и могут даже привести к гибели животных! Павел Глазков, биолог



Также не стоит брать ежа в руки. Этот зверек – "настоящий резервуар различных инфекций", которые опасны для животных и людей. Самая страшная инфекция – бешенство. Заразиться можно не только от укуса, но даже просто уколовшись иголкой.

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Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков