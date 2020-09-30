Биолог предупредил петербуржцев о нашествии комаров

Биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал "Невским Новостям", что петербуржцев ожидает нашествие комаров. По его словам, кровососы особенно лютуют в Ленобласти.
В области они уже есть, их там очень много, больше, чем в прошлые годы, прямо заедают людей, нужна защита.
Павел Глазков, биолог
Глазков отметил, что в петербургских парках уже есть комары, но скоро их будет еще больше.
При походе в лесные массивы Павел Глазков посоветовал надевать просторную одежду с длинными рукавами и штанинами, головные уборы, закрывать шею, затылок. Также можно брызгать репелленты прямо на одежду.
Ранее биолог Глазков рассказал, как отпугнуть комаров в квартире.
Фото: Pxhere
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