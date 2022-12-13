Биолог Глазков рассказал, как отпугнуть комаров в квартире

Для назойливых насекомых можно сделать ловушку с углекислым газом.

Летний сезон в Северной столице и других российских регионах связан не только с приходом долгожданного тепла, но и со страданиями от появления в квартирах большого количества комаров. Биолог автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал "Петербургскому Дневнику", как отпугнуть кровососущих насекомых.

Прежде всего стоит запомнить, что комары прилетают на запах углекислого газа, выдыхаемого людьми, а также на запах пота и тепло. Поэтому для обратного эффекта необходимо следить за гигиеной, отметил биолог.

Так или иначе лучше помыться, если человек не хочет привлекать комаров. Особенно если он вспотел и выделает сильный запах. Однако при большом скоплении комаров эффект окажется минимальным, – рассуждает биолог. – Также есть данные, что на одних людей комары реагируют больше, чем на других. Запахи действительно имеют значение. Одни животные используют зрение, другие осязание, третьи слух, а у комаров очень развито обоняние. Павел Глазков, биолог

Также эксперт упомянул недавние исследования сотрудников Политехнического университета Виргинии, согласно которым различные бренды мыла могут как отпугивать, так и привлекать комаров. Причина заключается не только в веществе, из которых состоит мыло, но и в кожной микрофлоре, поскольку она разная у всех людей и неизвестно, как отреагируют на неё комары. В качестве альтернативы мылу Глазков предложил соорудить ловушку для комаров из пластиковой бутылки, от которой отрезается верхняя часть примерно на 1/3 корпуса. Внутрь необходимо залить тёплую воду, сахар и дрожжи. Отрезанный верх бутылки вставляется в её нижнюю часть горлышком вниз. Происходит брожение, в результате которого выделяется углекислый газ: комары залетают в бутылку, но не могут снова подняться вверх.

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